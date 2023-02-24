«Артистов выдавливают»: за Лию Ахеджакову заступилась мама Ксении Собчак
Сенатор Госдумы РФ Людмила Нарусова также защитила других уволенных актеров, но с ней согласны не все.
Недавно в СМИ обсуждалась новость о возможности увольнения Лии Ахеджаковой. Поводом стало то, что актрису лишили участия в спектаклях. Руководство «Современника» пояснило, что против звезды выступила общественность из-за политических высказываний артистки.
Сенатор Госдумы РФ Людмила Нарусова при этом заявила, что у дирекции театра нету оснований для увольнения артистки. Ахеджакова проработала на сцене «Современника» около полувека. Нарусова также высказалась в защиту других уволенных актеров.
Из театров выдавливают народных артистов. Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях только за то, что она выразила свое убеждение или мнение - пусть оно и расходится с общепринятым.
Но ведь это гарантированное Конституцией право, — заявила сенатор на заседании верхней палаты парламента России.
Ксения Собчак поддержала эту позицию мамы. Журналистка согласна с тем, что Нарусова озвучила на заседании госоргана.
Но мнение знаменитой семьи разделяют не все российские артисты. В частности, Эдгард Запашный иронично отозвался о таком предложении.
Она требует, чтобы руководство Минкульта РФ прекратило ущемлять беглецов и предателей.
Я никак не пойму: а нахождение в сенате самой Нарусовой - это игра в демократию либо дань истории за то, что она была супругой Собчака? — прокомментировал артист слова чиновницы.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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