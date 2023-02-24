«Артистов выдавливают»: за Лию Ахеджакову заступилась мама Ксении Собчак

Сенатор Госдумы РФ Людмила Нарусова также защитила других уволенных актеров, но с ней согласны не все.

Недавно в СМИ обсуждалась новость о возможности увольнения Лии Ахеджаковой. Поводом стало то, что актрису лишили участия в спектаклях. Руководство «Современника» пояснило, что против звезды выступила общественность из-за политических высказываний артистки.

Сенатор Госдумы РФ Людмила Нарусова при этом заявила, что у дирекции театра нету оснований для увольнения артистки. Ахеджакова проработала на сцене «Современника» около полувека. Нарусова также высказалась в защиту других уволенных актеров.

Из театров выдавливают народных артистов. Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях только за то, что она выразила свое убеждение или мнение - пусть оно и расходится с общепринятым. Но ведь это гарантированное Конституцией право, — заявила сенатор на заседании верхней палаты парламента России.

Ксения Собчак поддержала эту позицию мамы. Журналистка согласна с тем, что Нарусова озвучила на заседании госоргана.

Но мнение знаменитой семьи разделяют не все российские артисты. В частности, Эдгард Запашный иронично отозвался о таком предложении.