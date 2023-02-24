Гомес разместила в Сети свое секси-фото, которое раньше публиковать стеснялась

Известная певица и актриса Селена Гомес порадовала поклонников своим сексуальным снимком, который раньше показывать стеснялась.

Накануне Селена Гомес опубликовала снимок, где выглядит очень сексуальной.

Знойная красотка, пышный бюст которой слегка оголен потягивает цитрусовый коктейль.

Интересно, что это фото артистка уже публиковала ранее, но быстро удалила, считая, что "это уже слишком".

Теперь же мнение знаменитости на этот счет поменялось и она выложила снимок снова, порадовав своих фолловеров. https://www.instagram.com/p/Co_P7YgrrFO/