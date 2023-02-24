Пугачева и Галкин появились вместе на выступлении Вайкуле в Тель-Авиве

В зрительном зале присутствовали и друзья исполнительницы, Алла Пугачева и Максим Галкин, которых не часто можно увидеть вместе из-за плотного рабочего графика отца семейства.

Знаменитости с шикарным пышным букетом наблюдали за действием на сцене из первого ряда. Цветы предназначались для Вайкуле, которые были вручены в конце выступления.