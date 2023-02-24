Пугачева и Галкин появились вместе на выступлении Вайкуле в Тель-Авиве
2023-02-24 10:23
Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин не часто проводят время вместе из-за плотного рабочего графика кормильца семьи. Знаменитой паре все же удалось выкроить время, чтобы посетить концерт Лаймы Вайкуле, который прошел в столице Израиля.
Концерт Лаймы Вайкуле состоялся в израильской столице.
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В зрительном зале присутствовали и друзья исполнительницы, Алла Пугачева и Максим Галкин, которых не часто можно увидеть вместе из-за плотного рабочего графика отца семейства.
Знаменитости с шикарным пышным букетом наблюдали за действием на сцене из первого ряда. Цветы предназначались для Вайкуле, которые были вручены в конце выступления.
Опубликовано: Наталья Гончарова