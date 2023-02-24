Аксенов: начало спецоперации помогло защитить Крым от нападения ВСУ

Как полагает глава Республики Крым Сергей Аксенов, если бы СВО не была предпринята российским президентом, Крым бы неизбежно был атакован украинскими войсками.

Мнение Сергея Аксенова приводит издание ТАСС. Руководство Крыма уверено, что специальная военная операция на Украине предотвратила нападение украинской армии на полуостров.

Глава Республики отметил, что если бы в начале военного конфликта "граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований".

Далее Аксенов рассказал, что весь год "нацисты" неоднократно делали попытки навредить крымчанам любыми путями, включая диверсии, налеты беспилотников и теракт на Крымском мосту.

Глава полуострова также заявил о готовности вооруженных сил защищать территорию от врага. Об этом Сергей Аксенов сообщил в своем Телеграм-канале в пятницу.

Как считает губернатор, важными результатами СВО стали разблокирование Северо-Крымского канала и появление нового сухопутного маршрута, объединившего Крым с другими российскими территориями.

Это, по мнению главы Крыма, "позитивно скажется на экономическом развитии".

В заключение Сергей Аксенов высказал слова поддержки и благодарности солдатам - участникам СВО, среди которых, кстати, "немало крымчан".