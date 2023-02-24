Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка под Артёмовском

Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка под Артёмовском в ДНР.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, пресс-служба компании «Конкорд», со ссылкой на Евгения Пригожина, сообщила о том, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Берховка в Донецкой Народной Республике.

Освобождённая бойцами ЧВК «Вагнер» Берховка расположена в 7 километрах от временно находящегося под контролем Вооружённых сил Украины города Артёмовск, за который последние несколько месяцев идут ожесточённые бои.