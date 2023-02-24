Вайштейн получил еще 16 лет тюрьмы за очередное изнасилование, но продолжает утверждать, что невиновен ни в одном из преступлений

До недавнего времени продюсер Голливуда Харви Вайнштейн должен был отбывать тюремный срок в 23 года. Сейчас же ему добавили еще 16 лет за очередное изнасилование.

Продюсер Голливуда Харви Вайнштейн отбывал срок за 3 изнасилования в 23 года.

После того, как было доказано еще одно надругательство, которое совершил кинодеятель, ему добавили еще 16 лет.

Учитывая солидный возраст Вайнштейна, он до конца своих дней будет пребывать за решеткой.

Примечательно, что продюсер продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что кто-то преследует его и хочет прикарманить все его деньги.