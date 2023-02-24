SHAMAN похвастался, что после его концерта в зоне спецоперации, военнослужащие устроили залп из оружия в его честь
2023-02-24 11:37
Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что после его концерта в зоне проведения СВО бойцы устроили залп из оружия в его честь.
Ярослав Дронов рассказал, что после его концерта в зоне проведения спецоперации военнослужащие устроили оружейный залп в его честь.
Артист признался, что это было незабываемое ощущение, которое навсегда останется в его памяти.
Певец сообщил, что сам пока не стрелял из оружия, так как занятие требует серьезной подготовки.
Опубликовано: Наталья Гончарова