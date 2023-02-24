В Беларуси пограничники обнаружили тела двух иностранцев на границе с Литвой

Госпогранкомитет Беларуси сообщил об обнаружении тел двух мужчин в Браславском района на границе с Литвой.

24 февраля пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси в Telegram-канале ведомства сообщила о том, что на территории Браславского района вблизи границы с Литвой белорусские пограничники обнаружили под водой в канаве тела двух иностранцев, у одного из которых при себе документы гражданина Шри-Ланки.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, для установления точной причины смертей обнаруженных на белорусско-литовской границе мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.