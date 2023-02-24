Пилецкая нелестно высказалась о Литвиновой, назвав отъезд коллеги из России помутнением мозгов

Актриса Татьяна Пилецкая резко высказалась в адрес Ренаты Литвиновой из-за отъезда коллеги из родного государства.

Актриса Татьяна Пилецкая, общаясь с журналистами aif.ru, сообщила, что не понимает людей, покинувших Россию после запуска СВО.

Именитая артистка отдельно высказалась о Ренате Литвиновой. Пилецкая призналась, что на съемках, коллега произвела на нее впечатление неглупого человека.

Отъезд Литвиновой из России она назвала "помутнением мозгов", выражая недоумение по поводу того, как можно "предать родину".