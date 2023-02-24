Эксперты подтвердили: четырехдневная рабочая неделя благотворно сказывается на здоровье

После полугодового эксперимента, в котором участвовали сотрудники 61 компании, большинство отдали предпочтение такому режиму труда.

Четырехдневная рабочая неделя улучшает здоровье сотрудников. Как показало исследование, у людей снижается тревожность и стресс, появляется время для занятий спортом и творчеством.

Это действительно было положительным результатом, - отметил соавтор отчета, профессор социальных наук Кембриджского университета в Великобритании Брендан Берчелл.

Отчет основан на исследованиях о пользе сокращенной недели для образа жизни и здоровья. Всего эксперты обобщили опыт 61 компании, где работает около 2900 сотрудников.

Компании, участвовавшие в исследовании, базировались в основном в Великобритании. Они устанавливали график по своему усмотрению - главным условием было сократить рабочее время без сохранения заработной платы.

Более половины компаний предоставили всем сотрудникам выходные либо в понедельник, либо в пятницу. Другие пробовали такие решения, как поэтапный график или более короткие дни в течение недели.

В течение шестимесячного пилотного периода средняя продолжительность рабочего времени сотрудников в неделю сократилась с 38 до 34 часов, что немного больше целевого показателя в 32 часа. Тем не менее, 71% респондентов заявили, что работали меньше, чем до эксперимента.

Для многих работников четырехдневная рабочая неделя привела к улучшению состояния здоровья. Около 40% респондентов заявили, что испытывают меньше стресса, связанного с работой, а 71% сообщили о более низком уровне эмоционального выгорания.

Более 40% сотрудников заявили, что их психическое здоровье улучшилось, при этом значительная часть группы сообщила о снижении уровня тревоги и негативных эмоций.

Почти 40% сотрудников признались, что их физическое здоровье улучшилось в течение пилотного периода. Возможно, потому, что появилось больше времени для хобби, физических упражнений, приготовления пищи, семейного времяпрепровождения и других видов досуга.

Почти половина работников также сказали, что они не так устали, как до эксперимента. В итоге 96% сотрудников заявили, что предпочитают четырехдневный график.