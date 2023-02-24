В Кишинёве неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры

В столице Молдавии неизвестные ночью облили красной краской здание Российского центра науки и культуры.

24 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник в представительстве Россотрудничества в Республике Молдова, сообщило о том, что неизвестные ночью облили красной краской фасад здания Российского центра науки и культуры в Кишинёве.

Источник «РИА Новости» отметил факт того, что представительство, открывшее свои двери для жителей Кишинёва и регионов Молдавии в феврале 2009, впервые столкнулось «с таким актом вандализма».