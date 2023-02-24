Поплавская призналась, что с удовольствием бы ударила латвийского политика Колса, который оскорбляет Россию на заседании ПА ОБСЕ

Ведущая и актриса Яна Поплавская призналась, что побила бы депутата из Латвии Ричарда Колса, позволяющего себе оскорблять РФ на заседании ПА ОБСЕ.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская высказалась в своем Телеграм-канале по поводу высказывания латвийского депутата Ричарда Колса на заседании ПА ОБСЕ в адрес России.

Поплавская назвала политика Латвии трусом и "свиньей", призвав не прибегать к дипломатии, общаясь с такими личностями.

Знаменитость призналась, что с удовольствием бы залепила Колсу пощечину за его негатив, направленный в сторону РФ.