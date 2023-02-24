Поульсен не исключил отправку Данией истребителей на Украину

И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключил, что Копенгаген может отправить истребители на Украину.

24 февраля исполняющий обязанности главы Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью Датскому радио заявил, что Копенгаген рассматривает возможность поставки военных самолётов киевскому режиму.

«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей», — сказал Поульсен.

Отмечается, что условием поставки истребителей для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины будет «содействие и других стран, не только Дании».