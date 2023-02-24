Поульсен не исключил отправку Данией истребителей на Украину
2023-02-24 12:23
И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключил, что Копенгаген может отправить истребители на Украину.
24 февраля исполняющий обязанности главы Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью Датскому радио заявил, что Копенгаген рассматривает возможность поставки военных самолётов киевскому режиму.
«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей», — сказал Поульсен.
Отмечается, что условием поставки истребителей для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины будет «содействие и других стран, не только Дании».
Опубликовано: Диана Мудреченко