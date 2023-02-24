Жидков рассказал о романе с избранницей, которая почти в 2 раза его младше

Актер и бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков рассказал о своей личной жизни, признавшись, что встречается с девушкой, которая почти в 2 раза младше его.

Актер Иван Жидков встречается сейчас с 22-летней Марией.

Большую разницу в возрасте возлюбленные не замечают, так как оба находятся в отличной форме.

Что касается детей, то Мария к ним пока не готова, а у Ивана уже есть двое от других женщин. Актер хочет, чтобы наследники подросли, а там уже и его возлюбленная созреет.

Пара пока наслаждается жизнью, путешествуя по миру, когда позволяет работа.