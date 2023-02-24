Мальчик 8 лет в Москве погиб, врезавшись в дерево при катании на ватрушке

Трагедия произошла в Москве во время катания ребенка с горки. 8-летний мальчик на "ватрушке" врезался в дерево и скончался.

8-летний москвич под присмотром взрослых катался на "ватрушке" с горки, не предназначенной для катания.

На большой скорости ребенок врезался в дерево и потерял сознание.

Мать тут же вызвала скорую, медики доставили ребенка в больницу, но спасти его не удалось.

Родительницу и ее сожителя допрашивают в полиции. Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".