Слепаков, покинувший страну, появился в эфире российского телевидения

Комик Семен Слепаков, пребывающий в Израиле, появился в эфире россиского телеканала ТНТ4. Там весь вечер показывали программу с его участием.

43-летнего Семена Слепакова не ругал только ленивый соотечественник.

Юморист уехал в Израиль и не раз себе позволял выпады в адрес российской власти.

Тем удивительнее был тот факт, что комик появился в эфире ТНТ4. На канале в течение всего вечера показывали проект с участием Слепакова.

Программа не новая, но ее трансляция в прайм-тайм вызвала негодование в сердцах россиян, которые разместили свои гневные комментарии по поводу в Сети.