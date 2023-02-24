Слепаков, покинувший страну, появился в эфире российского телевидения
2023-02-24 13:19
Комик Семен Слепаков, пребывающий в Израиле, появился в эфире россиского телеканала ТНТ4. Там весь вечер показывали программу с его участием.
43-летнего Семена Слепакова не ругал только ленивый соотечественник.
Юморист уехал в Израиль и не раз себе позволял выпады в адрес российской власти.
Тем удивительнее был тот факт, что комик появился в эфире ТНТ4. На канале в течение всего вечера показывали проект с участием Слепакова.
Программа не новая, но ее трансляция в прайм-тайм вызвала негодование в сердцах россиян, которые разместили свои гневные комментарии по поводу в Сети.
Опубликовано: Наталья Гончарова