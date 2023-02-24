Самойлова презентовала своим наследникам электрический автомобиль стоимостью в 14 000 000 рублей
2023-02-24 13:33
Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова решила побаловать своих детей, презентовав им дорогущий электрокар. Стоимость игрушки в российских рублях - 14 000 000.
Супруга рэп-исполнителя Джигана, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова сделала своим наследникам самый дорогой в их жизни презент, чем похвасталась в своих соцсетях.
-
Знаменитость приобрела электрический авто стоимостью в 14 000 000 в российских рублях. Электрокар представляет собой китайскую люкс-модель от Hongqi.
Не забыла Самойлова показать в личном блоге, как преподносила подарок любимым детям, Ариеле, Лее, Майе и Давиду.
Опубликовано: Наталья Гончарова