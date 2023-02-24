Самойлова презентовала своим наследникам электрический автомобиль стоимостью в 14 000 000 рублей

Знаменитость приобрела электрический авто стоимостью в 14 000 000 в российских рублях. Электрокар представляет собой китайскую люкс-модель от Hongqi.

Не забыла Самойлова показать в личном блоге, как преподносила подарок любимым детям, Ариеле, Лее, Майе и Давиду.