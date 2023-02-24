Муравьева рассказала, играть в каком фильме ей было стыдно

Актриса Ирина Муравьева рассказала о фильме, играть в котором ей было стыдно.

Удивительно, но фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где Ирина Муравьева сыграла роль главной героини, доставил актрисе немало неприятных ощущений.

Оказывается, артистка очень смущалась, когда в ее присутствии упоминали эту картину.

Звезде экрана казалось, что это очень стыдно говорить вслух, что ты хочешь выйти замуж, а, как мы помним по сюжету, героиня Муравьевой именно этим и грешила по ходу фильма.