Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка под Артемовском

2023-02-24 14:29

Евгений Пригожин сообщил о переходе села Берховка в ДНР под контроль вооружённых сил РФ.

24 февраля создатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что подконтрольные ему подразделения вместе с регулярными войсками России установили единоличный контроль над населённым пунктом Берховка возле Артемовска в Донецкой Народной республике.

Днём ранее Пригожин рассказал, что российские Министерство обороны начало процедуру по поставкам боеприпасам бойцам ЧВК "Вагнер" в зону проведения спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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