Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Берховка под Артемовском

Евгений Пригожин сообщил о переходе села Берховка в ДНР под контроль вооружённых сил РФ.

24 февраля создатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что подконтрольные ему подразделения вместе с регулярными войсками России установили единоличный контроль над населённым пунктом Берховка возле Артемовска в Донецкой Народной республике.

Днём ранее Пригожин рассказал, что российские Министерство обороны начало процедуру по поставкам боеприпасам бойцам ЧВК "Вагнер" в зону проведения спецоперации.