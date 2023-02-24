Синие люди пустыни: почему мужчины в одном из африканских племен носят «паранджу»

У современного племени туареги царит матриархат: родословная ведется по женской линии, за развитие культуры тоже отвечают женщины.

Туареги – единственный на планете народ, у которого мужчины во время еды, отдыха и сна обязаны закрывать лица. Этих современных кочевников называют "синими людьми пустыни". Примечательно, что они сумели сохранить древнюю культуру, сообщает Рамблер.

Девочки этого племени с детства учатся читать и писать. Дело в том, что именно женщины здесь отвечают за развитие и культуру, продолжают фольклорное наследие.

Время от времени туареги проводят спецмероприятия – «tendi» и «ahal», где молодежь встречается и парни с девушками танцуют танцы ухаживания.

В сексуальном смысле прекрасная половина туарегов - самая свободная в мире. В туарегской культуре добрачные связи считаются преимуществом как у мужчин, так и у женщин. В культуре поощряются уважение и свобода.

После свадьбы семья обычно селится в племени жены. Счет родства она тоже ведет по материнской линии, а наследство - передает по отцовской.

Мужчины при этом могут быть безграмотными. Отец подросшему сыну дарит меч и лицевую накидку. И с этого момента он закрывает свое лицо от посторонних глаз. Мужчины носят повязки даже во время еды и сна. Его лицо может увидеть лишь любимая женщина.