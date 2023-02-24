У Брежневой имеется долг по налогам в России, который равен 193 000 рублей

Исполнительница Вера Брежнева уехала в Италию с началом СВО, но в России у нее осталось ИП и доля в модном бизнесе, а также долг по налогам в размере 193 000 российских рублей.

По сведениям издания KP.RU, у исполнительницы Веры Брежневой имеется солидный долг по налогам в РФ в размере 193 000 рублей.

Пеня по задолженности еще не начислялась, а судебные приставы еще не подключались к вопросу.

Несмотря на то, что с начала СВО Брежнева пребывает на вилле в Италии, в России на ней числится ИП и часть модного бизнеса, которым она владеет с дизайнером Ханной Хмелевой с 2017 года.