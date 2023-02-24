США планируют новую финансовую помощь Украине в размере 250 миллионов долларов

В пятницу США объявят о дополнительной финансовой помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.

Деньги помогут защитить энергетические активы и поставки Украины после атак на гражданскую инфраструктуру, согласно плану Агентства США по международному развитию, который цитирует Reuters.

Правительство США намерено также поддержать Республику Молдова траншем в размере 300 миллионов долларов, чтобы покончить с зависимостью бывшей советской республики от российских энергоносителей, согласно второму проекту.

Из них 80 миллионов долларов запланировано на бюджетную поддержку для компенсации высоких цен на электроэнергию, 135 миллионов долларов на проекты по выработке электроэнергии и 85 миллионов долларов на альтернативные источники энергии.