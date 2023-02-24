Куйвашев призвал Пригожина «стряпать котлеты и варить макароны»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к Евгений Пригожину в ответ на критику его региона.

Основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал правительство Свердловской области России, заявив, что местные чиновники отказываются с почестями хоронить бойцов, которые погибли во время добровольного участия в спецоперации на территории Украины.

В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал Пригожину "стряпать котлеты и варить макароны" вместе попыток заниматься региональной политикой.