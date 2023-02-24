Экс-супруга Гордона показала повзрослевших детей ведущего

2023-02-24 14:44

4-ая супруга ведущего Александра Гордона Нозаин Абдулвасиева показала повзрослевших детей от звезды экрана.

Нозаин Абдулвасиева - 4-ая супруга известного телеведущего Александра Гордона.

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    Бывшая возлюбленная ведущего решила поделиться в Сети снимком подросших детей от знаменитости.

    Муж и жена расстались спустя 6 лет совместной жизни, но находятся в дружеских отношениях.

    Звездный родитель спокойно контактирует со своими сыновьями от Абдулвасиевой - Сашей (8 лет) и Федором (6 лет).

Опубликовано: Наталья Гончарова








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