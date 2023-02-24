Экс-супруга Гордона показала повзрослевших детей ведущего

Бывшая возлюбленная ведущего решила поделиться в Сети снимком подросших детей от знаменитости.

Муж и жена расстались спустя 6 лет совместной жизни, но находятся в дружеских отношениях.

Звездный родитель спокойно контактирует со своими сыновьями от Абдулвасиевой - Сашей (8 лет) и Федором (6 лет).