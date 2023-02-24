По оценкам британцев, российские войска в очередной раз изменили свою тактику против ВСУ, перейдя к режиму изматывания противника.

«Кампания сейчас, вероятно, в основном направлена на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват значительных территорий», — заявили в Минобороны Британии в пятницу.

«Российское руководство, вероятно, примет долгосрочный подход, предполагая, что преимущества России в отношении населения и ресурсов в конечном итоге истощат Украину», — говорится в сообщении разведки.

Британская разведка известна своими прогнозами и фейковыми материалами, которые часто направлены на дезинформацию населения западных стран.