Рамзан Кадыров рассказал о наступлении российских военных на Луганском участке фронта.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где публично заявил, что вооружённые силы России установили единоличный контроль над украинским укрепрайоном возле Белогоровки в Луганской Народной республике. По данным Кадырова, захваченный укрепрайон ВСУ был полностью подготовлен к обороне.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что российские артиллеристы нанесли прицельные удары по скоплению живой силы противника в районе Кременной в ЛНР.