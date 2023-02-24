Кадыров: войска России взяли укрепрайон ВСУ у Белогоровки в ЛНР
2023-02-24 14:53
Рамзан Кадыров рассказал о наступлении российских военных на Луганском участке фронта.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где публично заявил, что вооружённые силы России установили единоличный контроль над украинским укрепрайоном возле Белогоровки в Луганской Народной республике. По данным Кадырова, захваченный укрепрайон ВСУ был полностью подготовлен к обороне.
Также Рамзан Кадыров утверждает, что российские артиллеристы нанесли прицельные удары по скоплению живой силы противника в районе Кременной в ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей