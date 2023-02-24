Акопян, который тяжело болеет, не стал переезжать к сыну, который живет в США

Амояк Акопян, здоровье которого оставляет желать лучшего, не стал переезжать к сыну в США, хотя тот настойчиво звал родителя.

Знаменитый фокусник и ведущий ТВ Амаяк Акопян признался, что страдает от последствий травмированного позвоночника и многочисленных грыж. Артист с трудом двигается.

Несмотря на плохое состояние здоровья, знаменитость не стал переезжать к сыну, который проживает в Америке, так как считает себя патриотом России.

Медики настоятельно рекомендуют 66-летнему звезде экрана лечь на операцию, но тот боится, понимая, что в его возрасте любое хирургическое вмешательство таит в себе опасность.