Германия больше не будет принимать украинских беженцев

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер призвала к более справедливому распределению украинских военных беженцев в ЕС.

Если российская операция приведет к дальнейшему крупномасштабному перемещению беженцев из Украины, «более справедливое распределение в Европе будет неизбежным», заявила Файзер газетам медиагруппы Funke.

«Тогда наши восточноевропейские соседи, а также мы должны быть освобождены от приема новых беженцев. Польша приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев, Германия - более миллиона, а Испания - только 160 000», - отметила министр: - «Такое положение дел не может оставаться».

Ранее Управление ООН по делам беженцев отметило, что около 8 млн украинцев выехали из страны в 2022 году, около 6 млн были перемещены внутри страны.