Каталог СТО, Автосервисов, Авторазборок и специализированных точек автозапчастей

2023-02-24 14:55

Поиск подходящего по индивидуальному требованию автосервиса, автомастерской по ремонту деталей, авторазборки и специализированной точки продажи автозапчастей и расходников для ТО на территории Беларуси.

Каталог с удобным поиском необходимого автосервиса, узкоспециализированной авторазборки или продавца новых запчастей ориентированного на конкретный тип деталей или марку авто.

Для автолюбителей - это минимум звонков и обращение напрямую к опытным профессионалам хорошо знающим свое дело.

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    Для автосервисов - это бесплатная реклама с честной конкуренцией, быстрое и простое размещение с возможностью редактирования и бесплатного поднятия объявления.

    Каталог всегда будет бесплатный и поднятие объявлений будет происходить после каждого редактирования или дополнения.

    Для Вас будет создана карточка организации, которая при полном и конкретном заполнении будет хорошо искаться в Интернете.

    И это только малая часть от всех возможностей платформы.

Опубликовано: Автопарус








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