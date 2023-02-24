Каталог СТО, Автосервисов, Авторазборок и специализированных точек автозапчастей

Для автосервисов - это бесплатная реклама с честной конкуренцией, быстрое и простое размещение с возможностью редактирования и бесплатного поднятия объявления.

Каталог всегда будет бесплатный и поднятие объявлений будет происходить после каждого редактирования или дополнения.

Для Вас будет создана карточка организации, которая при полном и конкретном заполнении будет хорошо искаться в Интернете.

И это только малая часть от всех возможностей платформы.