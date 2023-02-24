Каталог СТО, Автосервисов, Авторазборок и специализированных точек автозапчастей
Поиск подходящего по индивидуальному требованию автосервиса, автомастерской по ремонту деталей, авторазборки и специализированной точки продажи автозапчастей и расходников для ТО на территории Беларуси.
Каталог с удобным поиском необходимого автосервиса, узкоспециализированной авторазборки или продавца новых запчастей ориентированного на конкретный тип деталей или марку авто.
Для автолюбителей - это минимум звонков и обращение напрямую к опытным профессионалам хорошо знающим свое дело.
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Для автосервисов - это бесплатная реклама с честной конкуренцией, быстрое и простое размещение с возможностью редактирования и бесплатного поднятия объявления.
Каталог всегда будет бесплатный и поднятие объявлений будет происходить после каждого редактирования или дополнения.
Для Вас будет создана карточка организации, которая при полном и конкретном заполнении будет хорошо искаться в Интернете.
И это только малая часть от всех возможностей платформы.
Опубликовано: Автопарус