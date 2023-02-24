Минобороны Молдавии: прямые военные угрозы для ПМР отсутствуют
2023-02-24 14:57
В молдавском Минобороны сообщили об отсутствии угроз для безопасности Приднестровья.
Днём 24 февраля пресс-служба Министерства обороны Молдавии сообщила, что военное ведомство республики не фиксирует прямых военных угроз для безопасности непризнанного Приднестровья.
Накануне в Минобороны России заявили, что украинские войска активизировали свою подготовку к операции по вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику. Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что подразделения ВСУ в состоянии захватить Приднестровье всего за три дня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей