Минобороны Молдавии: прямые военные угрозы для ПМР отсутствуют

В молдавском Минобороны сообщили об отсутствии угроз для безопасности Приднестровья.

Днём 24 февраля пресс-служба Министерства обороны Молдавии сообщила, что военное ведомство республики не фиксирует прямых военных угроз для безопасности непризнанного Приднестровья.

Накануне в Минобороны России заявили, что украинские войска активизировали свою подготовку к операции по вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику. Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что подразделения ВСУ в состоянии захватить Приднестровье всего за три дня.