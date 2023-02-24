Не имея возможности обзавестись жильём, пакистанец поселился в домике на дереве
Мужчина, которого многие называют Тарзаном из Карачи (Пакистан), рассказал, что ведёт такую жизнь вовсе не из эксцентричности и не по своей воле.
Потеряв обоих родителей, Фарман дошёл до такой черты бедности, что не смог позволить себе жильё.
Родственники и знакомые отказались помогать обнищавшему мужчине, и он понял, что единственное убежище, откуда его никто не прогонит, — это жилище на дереве, растущем на общественной городской территории и по сути никому не принадлежащем.
28-летний мужчина не сидит сложа руки и работает, занимаясь мойкой машин, уборкой в домах других людей и закупкой продуктов.
Но большинство клиентов платят ему не деньгами, а едой и питьевой водой, так что в ближайшее время Фарман даже не мечтает обзавестись нормальным домом.
-
Живя на дереве, мужчина попытался сделать свою хижину, построенную из бамбука, древесины, старых дверей и ткани, как можно более комфортной.
Там имеется умывальник, небольшая печка, светильник, работающий на батарейках, и зарядное устройство для телефона.
Фарман рассказал, что многократно обращался к властям за помощью, но все его просьбы были проигнорированы. В данный момент мужчина полагается и надеется только на милость Аллаха.
Опубликовано: Игнат Ветров