МИД России предостерёг США, НАТО и Киев от «авантюр» в Приднестровье

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Минобороны РФ о намерениях ВСУ вторгнуться в Приднестровье.

24 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в рамках которого предостерегло правительства Соединённых Штатов, государств-членов Североатлантического альянса и Украины от "авантюрных шагов" в отношении Приднестровской Молдавской республики.

Накануне в Минобороны России сообщили о намерениях подразделений ВСУ вторгнуться в Приднестровье, после чего советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские военные могут захватить ПМР за 3 дня.