Моравецкий прибыл в Киев отпраздновать годовщину СВО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве, чтобы дать «четкий» сигнал о поддержке Украины, сообщил в пятницу официальный представитель польского правительства в Twitter.

«Через год после начала войны с Россией премьер-министр Матеуш Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий сигнал о дальнейшей поддержке обороны Украины от России», — написал Петр Мюллер в Twitter.

Премьер-министр Польши возложил венок к Мемориалу павшим защитникам в Киеве в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Польша увеличила собственные закупки оружия и увеличила свой военный бюджет до 4% ВВП в этом году.