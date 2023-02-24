КНДР запустила четыре ракеты большой дальности пока США и союзники моделировали отражение ядерного удара

В пятницу Северная Корея заявила, что днем ранее провела испытательный пуск крылатых ракет большой дальности у своего восточного побережья.

Пуски, которые позже были подтверждены южнокорейскими военными, имели целью проверку надежности ракет и возможностей быстрого реагирования подразделения, которое эксплуатирует это оружие, сообщают северокорейские государственные СМИ.

Запуски состоялись в то время, когда США и Южная Корея проводили в Вашингтоне симуляцию, направленную на «оттачивание реакции на ядерные угрозы Северной Кореи», отметили источники в Пентагоне.

ЦАТК сообщило, что ракеты пролетели почти три часа после запуска с северо-восточного побережья КНДР, при этом использовали сложные траектории уклонения от средств ПРО, рисовали овалы и восьмерки и продемонстрировали, что они могут поражать цели на расстоянии около 1500 км.

