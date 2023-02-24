Старшенбаум порадовала поклонников, выложив фото в купальнике с отдыха на Бали в соцсетях

2023-02-24 15:27

Звезда сериала "Психологини" Анна Старшенбаум сделала своим фанатам сюрприз, выложив в соцсетях свой снимок в купальнике.

Известная российская актриса выложила в Сеть снимок из отпуска на Бали.

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    На фото артистка позирует в слитном купальнике цвета бирюзы. Волосы знаменитости распущены.

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    Отдохнуть звезда экрана отправилась со своим избранником, спортсменом Даниилом Наумовым, отношения с которым раньше артистка скрывала.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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