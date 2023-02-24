Джеймс Карден заявил, что Владимир Зеленский не понимает, что Украина не сможет быть независимым государством и продолжит оставаться в военной зависимости от США.

24 февраля советник по американо-российским делам в Государственном департаменте во время администрации Обамы Джеймс Карден в колонке для американского журнала The American Conservative сделал неутешительный прогноз для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Правящая элита Киева, которая снова и снова отвергает мирные переговоры, должна понять, что Украина сейчас является несостоявшимся государством: более 12 миллионов ее граждан бежали, а экономика страны рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации», — выразил своё мнение Карден.

Бывший советник Обамы добавил, что ради «хоть какого-то шанса на выживание» Киев пытается вступить в ЕС и НАТО, но если Зеленский всё-таки сможет попасть в данные объединения, то Украина продолжит оставаться в сильнейшей военной зависимости от Соединённых Штатов, а членство в Европейском союзе превратит её в вассала Берлина.