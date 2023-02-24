Пегова пожаловалась, что ей не дает прохода фанат, который узнал, где живет артистка

О преследованиях одного из поклонников Ирина Пегова говорила еще в 2019 году, будучи гостьей шоу "Вечерний Ургант". Оказывается, этот фанат так и не оставил артистку в покое.

Ирина Пегова призналась в интервью "Каравану историй", что один мужчина из числа ее поклонников не дает ей прохода.

Назойливого поклонника знаменитость упоминала еще в 2019 году в эфире проекта "Вечерний Урганта".

Оказалось, что этот фанат так и не оставил Ирину в покое.

Знаменитость пожаловалась, что мужчина знает и где она проживала раньше и ее адрес в настоящее время, номер авто и много других подробностей частной жизни звезды экрана.

Артистка очень надеется, что ситуация нормализуется, а в ее жизни появится человек, который сможет обеспечить ей защиту от подобных личностей.