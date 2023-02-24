Китаянка подала в суд на курьера, не вовремя доставившего презервативы, и обвинила его в своей беременности

Жительница Китая предъявила иск разносчику презервативов, который доставил их с опозданием, из-за чего девушка забеременела.

Накануне романтического свидания со своим парнем китаянка, которая предпочла не разглашать свое имя, заказала доставку презервативов. Курьер опоздал на восемь минут. За это время парочка не удержалась, и приступила к занятиям любовью без средств защиты.

В результате незащищенного секса девушка вскоре обнаружила, что забеременела. И не нашла ничего лучше, чем обвинить в произошедшем разносчика контрацептивов.

Девушка подала иск с требованием к курьеру выплатить ей 30 тысяч китайских юаней. Эти средства, по словам истицы, необходимы ей, чтобы покрыть расходы связанные с ведением беременности.