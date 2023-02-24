Baza: сына Игоря Талькова задержали с гашишем в центре Москвы

Сына рок-музыканта Игоря Талькова задержат с гашишем полицейскими в центре Москвы.

24 февраля российское интернет-издание Baza сообщило о том, что в центре Москвы автомобиль 41-летнего музыканта Игоря Талькова-младшего остановили сотрудники ДПС, которым сын ныне покойного основателя рок-группы «Спасательный круг» признался, что хранит при себе гашиши и после этого, по версии следствия, начал вести себя агрессивно.

Успокоившее Талькова-младшего сотрудники полиции надели на музыканта наручники и обнаружили у него пакетик с веществом зелёно-коричневого цвета.

Правоохранители повезли Игоря Талькова-младшего в неназванное отделение полиции, а пакетик с веществом отправили на экспертизу.