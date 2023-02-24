Чурикова заявила, что адекватные личности Евровидение не смотрят

Ведущая Инна Чурикова убеждена, что адекватные люди не интересуются "Евровидением".

Ведущая ТВ Яна Чурикова поделилась своим мнением относительно тех, кто любит "Евровидение", в эфире своего Ютуб-проекта.

Эту тему она обсудила с поэтессой Ириной Секачевой, являющейся автором слов многих композиций шоу "Фабрики звезд".

Несмотря на то, что Секачева работала с музыкальным коллективом "Serebro" и исполнителем Дмитрием Колдуном, которые выступали на международном конкурсе в разные годы, но сама поэтесса не поклонник "Евровидения".

Чурикова в свою очередь заявила, что нормальные это представление не смотрят.