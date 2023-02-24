Чурикова заявила, что адекватные личности Евровидение не смотрят
2023-02-24 16:01
Ведущая Инна Чурикова убеждена, что адекватные люди не интересуются "Евровидением".
Ведущая ТВ Яна Чурикова поделилась своим мнением относительно тех, кто любит "Евровидение", в эфире своего Ютуб-проекта.
Эту тему она обсудила с поэтессой Ириной Секачевой, являющейся автором слов многих композиций шоу "Фабрики звезд".
Несмотря на то, что Секачева работала с музыкальным коллективом "Serebro" и исполнителем Дмитрием Колдуном, которые выступали на международном конкурсе в разные годы, но сама поэтесса не поклонник "Евровидения".
Чурикова в свою очередь заявила, что нормальные это представление не смотрят.
Опубликовано: Наталья Гончарова