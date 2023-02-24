Грабитель Уильям Келли заявил об угоне машины, и попался полиции

Во время ограбления у преступника Уильяма Келли угнали машину, он заявил об этом в полицию, и попался.

Уильям Келли был преступником с опытом. Это не уберегло его от фатальной ошибки. Идя на очередное дело, он припарковал неподалеку от объекта ограбления свою машину. В это время другой преступник решил угнать приглянувшуюся ему тачку.

Когда Келли возвращался, он обнаружил, что его автомобиля нигде нет. И не нашел более остроумного решения, чем заявить об угоне машины в полицию.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в указанном преступником месте, и поняли, что Уильям Келли припарковал свою машину как раз для того, чтобы участвовать в ограблении. Преступника задержали, теперь его ждет суд.