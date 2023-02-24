Сына Талькова обвиняют в хранении запрещенных веществ

Сына покойного исполнителя Игоря Талькова задержали в российской столице. Его обвиняют в хранении наркотических веществ.

Сын покойного рок-исполнителя Игоря Талькова задержан по статье "Потребление наркотиков в общественных местах".

По имеющимся сведениям, мужчина открыто размахивал пакетом с гашишем, в результате чего его автомобиль стали осматривать представители правоохранительных органов.

После сын певца и его супруга были доставлены в полицию.