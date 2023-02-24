Сына Талькова обвиняют в хранении запрещенных веществ
2023-02-24 16:42
Сына покойного исполнителя Игоря Талькова задержали в российской столице. Его обвиняют в хранении наркотических веществ.
Сын покойного рок-исполнителя Игоря Талькова задержан по статье "Потребление наркотиков в общественных местах".
По имеющимся сведениям, мужчина открыто размахивал пакетом с гашишем, в результате чего его автомобиль стали осматривать представители правоохранительных органов.
После сын певца и его супруга были доставлены в полицию.
Опубликовано: Наталья Гончарова