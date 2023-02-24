Польша поставила первых четыре танка Leopard 2 на Украину с визитом Моравецкого

По сообщениям СМИ, Польша поставила Украине первые основные боевые танки Leopard 2.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит в пятницу в Киеве, что Польша уже поставила Украине первые танки «Леопард», — сообщило государственное информационное агентство ПАП со ссылкой на правительственные круги.

В конце января федеральное правительство ФРГ одобрило экспорт танков Leopard немецкого производства в другие страны после интенсивного давления, в том числе со стороны Польши.

Информационные источники на Украине подтверждают поставки четырех танков.