Бурковский, проживающий в США, в очередной раз расстроил своих поклонников

Актер Андрей Бурковский уехал на ПМЖ в США. Теперь же он делится в соцсетями снимками американских городов, подписывая посты на английском языке.

Актер Андрей Бурковский, известный россиянам по сериалам "Кухня" и "Медиатор" размещает в социальных сетях фото из американских городов, подписывая их на английском языке.

Большую часть времени он живет в Лос-Анджелесе, но успел полюбоваться уже и видами Лас-Вегаса и Нью-Йорка.

Фанаты Бурковского убеждены, что карьеру актера в Америке ему не построить.

Сейчас же и в российских фильмах соотечественники видеть артиста не желают.