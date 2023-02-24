Лоза назвал Слепакова и Ахеджакову врагами, проекты с участием которых не должны видеть соотечественники

Исполнитель и композитор Юрий Лоза высказался о ситуации с Семеном Слепаковым в эфире ТНТ4 и Лией Ахеджаковой, которую сняли со всех постановок в театре "Современник".

Телеканал ТНТ4, выпустив в эфир передачу с Семеном Слепаковым, вызвал негодование соотечественников.

По поводу ситуации высказался и певец Юрий Лоза. Музыкант считает, что, кто не с нами, тот против нас: "враг - значит враг".

Относительно Лии Ахеджаковой, Лоза высказался, что те фильмы, где она играла не надо "кромсать", удаляя эпизоды с ее участием. Другое дело - постановки, где она играет, в настоящее время.