Warner Bros. занимается разработкой сценария к продолжению Властелина колец
2023-02-24 17:35
Недавно сообщалось, что знаменитая киностудия Warner Bros. работате над продолжением "Гарри Поттера". Теперь стало известно, что сюрприз ожидает и поконников картины "Властелин колец".
Кто будет снимать продолжение "Властелина колец" по мотивам книг Джона Толкиена пока неизвестно.
Режиссером предыдущей экранизаций Толкиена был Питер Джексон.
О том, что франшиза по произведениям писателя будет обновлена сообщил исполнительный директор Warner Bros. Дэвид Заслав.
Опубликовано: Наталья Гончарова