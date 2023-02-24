Warner Bros. занимается разработкой сценария к продолжению Властелина колец

Недавно сообщалось, что знаменитая киностудия Warner Bros. работате над продолжением "Гарри Поттера". Теперь стало известно, что сюрприз ожидает и поконников картины "Властелин колец".

Кто будет снимать продолжение "Властелина колец" по мотивам книг Джона Толкиена пока неизвестно.

Режиссером предыдущей экранизаций Толкиена был Питер Джексон.

О том, что франшиза по произведениям писателя будет обновлена сообщил исполнительный директор Warner Bros. Дэвид Заслав.