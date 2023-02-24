Тодоренко напугала фанатов, опубликовав в соцсетях свое фото без макияжа и с синяками под глазами
2023-02-24 17:53
Ведущая и блогер Регина Тодоренко разместила в соцсетях свой снимок без макияжа, прически и с синяками под глазами. Поклонники еле узнали свою любимицу.
Популярная Блогер и ведущая ТВ Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях свое фото, где предстала без косметики, прически и даже с синяками под глазами.
Фанаты не стали скрывать, что еле узнали в растрепанной женщине Тодоренко. Усталость звезды экрана бросается в глаза.
Позднее Регина вдруг превратилась в красавицу с профессиональным make-up.
Оказывается, знаменитость так решила поднять своим фолловерам настроение, о чем сообщает "7Дней.ру".
Опубликовано: Наталья Гончарова