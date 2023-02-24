Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские бойцы обстреляли город Шебекино, один из снарядов приземлился на детскую площадку.

24 февраля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по городу Шебекино.

В результате «прилётов» со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирного населения Шебекино нет, однако один из выпущенных украинскими военнослужащими снарядов упал на территории детской площадки.

Гладков добавил, что на место происшествия для разминирования территории детской площадки прибыли оперативные службы.