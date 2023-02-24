Как извиниться: эксперты рассказывают, как сделать это правильно — и почему это важно

В то время как извинение за что-то незначительное, например, за случайное наступление кому-то на ногу, происходит почти автоматически, извиниться за что-то гораздо большее, как правило, сложнее.

Гарриет Лернер, психолог и автор книги "Почему ты не извинишься?" и Карина Шуман, доцент кафедры социальной психологии в Университете Питтсбурга предлагают несколько советов о том, как искренне и эффективно извиниться.

Шаг 1: Слушайте и еще раз слушайте

Хорошее извинение начинается с готовности выслушать и услышать то, что должна сказать пострадавшая сторона, несмотря на любые ваши возражения.

Шаг 2: Возьмите на себя ответственность

По словам Лернера, хорошее извинение требует от нас “четкой и прямой ответственности за то, что мы сделали или не смогли сказать или сделать” без каких-либо оговорок.

Искреннее извинение - это искреннее выражение сочувствия, раскаяния и принятие ответственности за свои действия.

Шаг 3: Возместить ущерб

Обязательно включите “корректирующее действие”, которое Лернер описывает как попытку исправить допущенную ошибку.

Когда дело доходит до отношений, пообещайте не повторять ту же ошибку снова или дайте понять, что вы собираетесь изменить свое поведение.

Шаг 4. Выделите время для прощения

Помните: большинство проблем не решаются за один день. Хотя вы можете думать — или надеяться — что вас простят, как только вы извинитесь, это не всегда так.

Шаг 5: Примите точку зрения друг друга

Вы всегда должны стараться вступать в разговор с открытым умом и готовностью проработать проблему и встать на место другого человека.

Также важно понимать, что в некоторых случаях вы можете никогда не получить извинений, на которые надеетесь.

Имейте в виду, что нет срока давности для извинения. Лучше извиниться поздно, чем не извиняться вообще.