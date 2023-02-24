Хилтон, недавно ставшая мамой в первый раз, наконец рассказала, как назвала наследника
2023-02-24 18:06
Пэрис Хилтон и ее избранник наконец озвучили, как назвали своего малыша. Сына знаменитостям подарила суррогатая мать.
Звездная блондинка Пэрис Хилтон рассказала, что сына они с мужем назвали в честь птицы Феникс, восставшей из пепла.
Под семейным фото артистка подписала, что ее наследник Феникс является для нее и супруга всем их миром.
Наследник появился на свет 25 февраля благодаря суррогатной матери.
Сама знаменитость выносить ребенка не смогла.
Опубликовано: Наталья Гончарова